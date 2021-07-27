В Беларуси на 28 июля объявлен оранжевый уровень опасности из-за гроз и жары

, в Беларуси ожидается переменная облачность. Ночью и утром на большей части территории страны, а днем местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Ночью в отдельных районах прогнозируют сильные ливни. Ветер южный с переходом на западный 4–9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с, ночью и утром местами шквалистое усиление 15–20 м/с. Ночью температура воздуха составит +15...+21 °С, а днем – +27...+32 °С, по северо-востоку – +25...+26 °С., будет облачно с прояснениями. На большей части страны синоптики обещают кратковременные дожди, местами грозы, днем сильные дожди. Ветер неустойчивый 4–9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с. Ночью столбики термометров покажут +14...+20 °С, днем – +22...+29 °С., ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, а днем в отдельных районах будут грозы. Ветер западной четверти 4–9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с, днем в отдельных районах до 15–20 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от +13 °С до +18 °С, днем столбики термометров покажут от +23 °С по северо-западу до +32 °С по югу.