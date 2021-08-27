В Беларуси на 28 августа объявлен оранжевый уровень опасности из-за дождей

Будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут дожди, местами ожидаются грозы. Ночью во многих районах Брестской области, днем местами по северу страны возможны сильные дожди. В ночные и утренние часы на большей части территории туман. Ветер переменных направлений 3–8 метров в секунду, при грозах порывы могут достигать до 14 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут +9... +15 °С, а днем +16... +21 °С.В воскресенье и понедельник также будет облачно с прояснениями.В воскресенье, 29 августа, ночью местами по северу, утром и днем на большей части территории республики пройдут дожди. В дневные часы в отдельных районах ожидаются грозы, по югу возможны сильные дожди. Ночью и утром местами туман. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем восточной четверти 4–9 метров в секунду, при грозах порывы могут достигать до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от +7 до +13 °С, а днем от +16 до +25 °С.В понедельник, 30 августа, на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются ливни. В отдельных районах возможны грозы. Ветер переменных направлений 4–9 метров в секунду, при грозах порывы могут достигать до 14 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут +10... +16 °С, а днем +16... +29 °С.