Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.51
EUR: 2.96
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Сапраўдныя каштоўнасці
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. В Беларуси на 27 июля объявлен оранжевый уровень опасности

В Беларуси на 27 июля объявлен оранжевый уровень опасности

Завтра в республике на большей части территории ожидаются грозы, местами сильные ливни. При этом максимальная температура воздуха составит 33 градуса со знаком плюс, об этом sb.by сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.


Ожидается переменная облачность. Ночью по западу, утром и днем на большей части территории кратковременные дожди, грозы. Местами сильные ливни, днем в отдельных районах град. Ветер юго-восточный 4–9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с, в дневные часы в отдельных районах шквалистое усиление до 15–20 м/с. Температура воздуха минимальная ночью 15–21 со знаком плюс, днем столбики термометров покажут от 27 до 33 градусов тепла.

В среду, 28 июля, будет облачно с прояснениями. На большей части территории республики кратковременные дожди. В отдельных районах сильные дожди, местами грозы. Ветер юго-восточный с переходом на западный 4–9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с. Температура воздуха минимальная ночью 15–20 градусов со знаком плюс, днем воздух прогреется до 29 градусов, в отдельный районах 30–31 градус тепла.

В четверг, 29 июля, ожидается переменная облачность. Местами по республике кратковременные дожди, грозы. Ветер западный, юго-западный 4–9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с. Температура воздуха минимальная ночью составит от 13 до 20 градусов тепла, максимальная днем достигнет 30 градусов со знаком плюс, по юго-востоку до +32 °С.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Алексей МАТЮШ
Версия для печати
Новости и статьи
На полигоне «Лепельский» произошло возгорание БМП. Начата проверка
Фотофакт. Media Transport Mall на Олимпийских играх в Токио
Биржа: 26 июля доллар и евро подорожали, российский рубль подешевел
Посольство Беларуси в России прокомментировало посадку самолета "Белавиа" в Москве
Окрашенное топливо и ячмень - сотрудники милиции Гомельской области выявляют хищения в сельском хозяйстве
Швед: материальный ущерб Беларуси от Великой Отечественной войны составил не менее 500 миллиардов долларов
Литва рассорилась с одним из своих важнейших соседей, хотя поводов Беларусь не давала – Шпаковский
Лукашенко провел рабочую встречу с Макеем
10 лет колонии усиленного режима получил белорус, бросивший «коктейль Молотова» в танк на станции Озерище
В Беларуси на 27 июля объявлен оранжевый уровень опасности
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Граница и деньги
Литва не способна справиться с миграционным кризисом, будут политические последствия – Шпаковский
Тринадцатилетняя японка стала олимпийской чемпионкой по скейтбордингу
На пожаре в Круглом погибла женщина, еще двоих мужчин спас 19-летний парень
Американка заняла первое место в стендовой стрельбе в ските на Играх в Токио с олимпийским рекордом
«Следует отметить ряд положительных тенденций». Генеральный прокурор доложил Президенту о криминогенной обстановке в стране
Стали известны причины разворота самолета "Белавиа", летевшего в Анталью
Работа прокуратуры, киберпреступность, расследование фактов геноцида белорусского народа. Лукашенко принял с докладом Генерального прокурора
Азербайджан рассчитывает на помощь Беларуси в установлении мира
Подавший сигнал бедствия самолет "Белавиа" приземлился в Москве
В Калинковичском районе пьяный бесправник спровоцировал ДТП: трое пострадавших, в том числе ребенок
блог
Анатолий ЛЕМЕШЁНОК
Деревенский детектив
Старт триатлона на Олимпиаде-2020 едва не закончился трагедией
Вузы Беларуси завершают прием документов от абитуриентов на бюджетные места
Самолет "Белавиа", выполнявший рейс Минск – Анталия, подал сигнал бедствия
Соболенко не смогла пробиться в 1/8 финала Олимпиады
В Петриковском районе загорелись торфяники
Лукашенко уверен, что у Беларуси с Азербайджаном всегда будут хорошие отношения
Парусный спорт. Белорусы финишировали в первых гонках 26 июля
Сардинию охватили лесные пожары
Герасимов: хотелось завоевать какую-нибудь награду или хотя бы попасть в восьмерку
К вечеру аграрии рассчитывают намолотить второй миллион тонн зерна
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Генеральная уборка
В Беларуси намолочено более 1,7 миллиона тонн зерна
Умерла актриса из сериала "Мухтар" Зинаида Пасютина
На западе Минска будет построен православный храм в византийском стиле
Герасимов: было мало времени для того, чтобы подготовить что-то к игре против Фоньини
Герасимов не смог выйти в 1/8 финала теннисного турнира на Олимпиаде
Илья Шиманович занял 8-е место в финальном заплыве Олимпиады на 100 м брассом
Почему подростки становятся алкоголиками?
Анастасия Шкурдай заняла восьмое место в финале Олимпиады в Токио
Что случилось, пока вы спали: президент Туниса лишил депутатов неприкосновенности и отстранил премьера, Шиманович и Шкурдай приплыли 8-ми на своих дистанциях, а ученые выяснили, что после COVID-19 снижается уровень интеллекта
Российские волейболисты победили американцев в матче олимпийского турнира
Три человека погибли и пятеро ранены после серии перестрелок в Сиэтле
Как защитить домашних питомцев от перегрева
Мобильные датчики контроля скорости будут работать сегодня в Минске в 12 местах
Авторы