В Беларуси на 27 июля объявлен оранжевый уровень опасности

Ожидается переменная облачность. Ночью по западу, утром и днем на большей части территории кратковременные дожди, грозы. Местами сильные ливни, днем в отдельных районах град. Ветер юго-восточный 4–9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с, в дневные часы в отдельных районах шквалистое усиление до 15–20 м/с. Температура воздуха минимальная ночью 15–21 со знаком плюс, днем столбики термометров покажут от 27 до 33 градусов тепла.В среду,, будет облачно с прояснениями. На большей части территории республики кратковременные дожди. В отдельных районах сильные дожди, местами грозы. Ветер юго-восточный с переходом на западный 4–9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с. Температура воздуха минимальная ночью 15–20 градусов со знаком плюс, днем воздух прогреется до 29 градусов, в отдельный районах 30–31 градус тепла.В четверг,, ожидается переменная облачность. Местами по республике кратковременные дожди, грозы. Ветер западный, юго-западный 4–9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с. Температура воздуха минимальная ночью составит от 13 до 20 градусов тепла, максимальная днем достигнет 30 градусов со знаком плюс, по юго-востоку до +32 °С.