Производство продуктов питания в Беларуси в прошедшем году увеличилось на 2,9% по сравнению с 2019-м, передает БЕЛТА.
– За 2020 год производство мяса и мясопродуктов увеличилось на 3,4%, в том числе колбасных изделий – на 1,9%. Молочных продуктов в прошлом году произведено на 6% больше, в том числе цельномолочной продукции – на 5,4%, сливочного масла -–на 3,4%, сыров (кроме плавленых) – на 11,1%, творога и творожных изделий – на 5,7%, сухого молока и сливок – на 5,7%, сгущенного молока и сливок – на 20,6% больше, – сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия.
Отмечается, что в сельскохозяйственных организациях фиксируется улучшение финансовых результатов. Выручка от реализации продукции за январь – ноябрь прошедшего года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2019-го на 14,2%. Увеличение прибыли от реализации сложилось на уровне 17,6%, рентабельность продаж составила 5,7% против 5,6% в январе – ноябре 2019-го. Количество убыточных организаций уменьшилось с 184 на начало прошедшего года до 103 на 1 декабря. Улучшений удалось добиться благодаря принимаемым мерам по финансовому оздоровлению.
Фото: pixabay.com
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В Беларуси на 2,9% выросло производство продуктов питания
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