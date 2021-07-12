В Беларуси на 13 июля объявлен оранжевый уровень опасности из-за жары

Завтра ожидается переменная облачность. Ночью будет преимущественно без осадков, днем местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер восточный, юго-восточный 4–9 метров в секунду, при грозах порывы могут достигать до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +16...+22 °С, в днем – +29...+34 °С, в отдельных районах ожидается до +36 °С.Жаркая погода сохранится также 14 и 15 июля.В среду, 14 июля, ночью по северо-западу, днем местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер юго-восточный, южный 4–9 метров в секунду, при грозах порывы могут достигать до 14 метров в секунду. Столбики термометров ночью могут показывать +16... +22 °С, а днем - +29... +34 °С, в отдельных районах до +36 °С.В четверг, 15 июля, местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер южный 4–9 метров в секунду, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет от +17 до +22 °С, а днем от +29 до +34 °С, в отдельных районах до +36 °С.