Пресс-служба Минздрава сообщила, что правила международного регулирования и требования в отношении вакцинации еще формируются, поэтому такой документ, возможно, будет необходим гражданам Беларуси для поездок за границу. Его будут выдавать по желанию гражданина, планирующего выехать за пределы страны.
– Сертификат выдается в пункте проведения вакцинации на платной основе по желанию гражданина, планирующего выезд за пределы страны в течение года. В документ будет внесена информация о проведении профилактических прививок против COVID-19, подтверждающая проведение вакцинации-1 и вакцинации-2, – отметили в Минздраве.
В документе укажут следующую информацию: наименование организации здравоохранения, дату рождения человека, получившего профилактические прививки против COVID-19. Сертификат, как и наименование вакцины, заполняется на русском и английском языках.
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В Беларуси можно будет платно получить сертификат о вакцинации против COVID-19
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