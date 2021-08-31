Митько: в Беларуси может заработать короткий номер социальной службы

Об этом заявила директор ТЦСОН Октябрьского района города Минска Юлия Митько в эфире программы «Скажинемолчи» на телеканале «Беларусь 1».
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По словам Юлии Митько, сейчас, чтобы обратиться за экстренной помощью, нужно позвонить по телефонам горячей линии.
– В определенных обстоятельствах человеку может быть неудобно заходить на сайт центра и искать контакт. Нужно закрепить статус социальной сферы, чтобы она имела свой короткий номер, как и 101, 102, 103. Уже прорабатывается вопрос введения короткого номера социальной службы. У социальных работников может появиться и своя униформа, – рассказала она.
Руководитель ТЦСОН также рассказала, что в период пандемии на горячую линию часто поступали обращения граждан с просьбой помочь купить и доставить продукты на дом.