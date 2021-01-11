В Беларуси могут ввести запрет на охоту с использованием «негуманных» капканов

Охота с использованием «негуманных» капканов может быть запрещена в Беларуси в обозримой перспективе – такую информацию озвучили в общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны» (АПБ).



– Весной Минлесхоз получил 125 отзывов против использования капканов-ловушек в ходе публичного обсуждения проекта указа с новыми «Правилами охоты», – проинформировали в АПБ. – Указ был принят в сентябре, и в ловушках почти ничего не изменилось, но эти просьбы не остались без внимания. Минлесхоз пообещал прекратить охоту с «негуманными» капканами в Беларуси в течение двух лет.



В общественной организации также проинформировали, что во время общественного обсуждения проекта ТКП по капканам АПБ направило письмо в Министерство лесного хозяйства с предложениями о запрете ловушек:



– В частности, в нем говорится: «Наши данные подтверждают высокий риск случайных отловов при использовании капканов, зажимающих лапу. Более того, регулярно поступают сообщения о случаях отлова капканами крупных хищных птиц, таких как беркут и орлан-белохвост, занесенных в Национальную Красную книгу и в дополнение к Конвенции СИТЕС. Использование капканов, зажимающих лапу, часто вызывает у животного травмы, несовместимые с жизнью, или отрицательно сказывается на его выживании в будущем. Из этого можно сделать вывод, что данный способ охоты вынуждает охотников, не намеревающихся нарушать закон, к браконьерству и связанной с ним уголовной ответственности».



В АПБ рассказали о свежем случае: тетеревятник попал в капкан под Минком и летал с ним несколько дней. Птицу освободил житель поселка Михановичи.



– Помимо хищных птиц, в ловушки попадают охотничьи собаки, краснокнижные рыси и барсуки, – прокомментировал инцидент директор АПБ Александр Винчевский. – Пойманные в ловушки животные невообразимо страдают, пока не умрут от голода или ран. Этому молодому тетеревятнику невероятно повезло, что он попался на глаза любителю природы, который принял все необходимые меры для спасения дикой птицы.



Как сообщалось ранее, с января 2021 года в Беларуси вступили в силу обновленные правила в сфере ведения охотничьего хозяйства (для работников охотхозяйств) и охоты (для охотников). Оба документа утверждены Указом Президента Беларуси № 345 от 16 сентября 2020 года. В целом изменения направлены на упрощение правил охоты.