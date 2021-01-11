Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.58
EUR: 3.14
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Всебелорусское собрание
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. В Беларуси могут ввести запрет на охоту с использованием «негуманных» капканов

В Беларуси могут ввести запрет на охоту с использованием «негуманных» капканов

Охота с использованием «негуманных» капканов может быть запрещена в Беларуси в обозримой перспективе – такую информацию озвучили в общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны» (АПБ).

– Весной Минлесхоз получил 125 отзывов против использования капканов-ловушек в ходе публичного обсуждения проекта указа с новыми «Правилами охоты», – проинформировали в АПБ. – Указ был принят в сентябре, и в ловушках почти ничего не изменилось, но эти просьбы не остались без внимания. Минлесхоз пообещал прекратить охоту с «негуманными» капканами в Беларуси в течение двух лет.

В общественной организации также проинформировали, что во время общественного обсуждения проекта ТКП по капканам АПБ направило письмо в Министерство лесного хозяйства с предложениями о запрете ловушек:

– В частности, в нем говорится: «Наши данные подтверждают высокий риск случайных отловов при использовании капканов, зажимающих лапу. Более того, регулярно поступают сообщения о случаях отлова капканами крупных хищных птиц, таких как беркут и орлан-белохвост, занесенных в Национальную Красную книгу и в дополнение к Конвенции СИТЕС. Использование капканов, зажимающих лапу, часто вызывает у животного травмы, несовместимые с жизнью, или отрицательно сказывается на его выживании в будущем. Из этого можно сделать вывод, что данный способ охоты вынуждает охотников, не намеревающихся нарушать закон, к браконьерству и связанной с ним уголовной ответственности».

В АПБ рассказали о свежем случае: тетеревятник попал в капкан под Минком и летал с ним несколько дней. Птицу освободил житель поселка Михановичи.

– Помимо хищных птиц, в ловушки попадают охотничьи собаки, краснокнижные рыси и барсуки, – прокомментировал инцидент директор АПБ Александр Винчевский– Пойманные в ловушки животные невообразимо страдают, пока не умрут от голода или ран. Этому молодому тетеревятнику невероятно повезло, что он попался на глаза любителю природы, который принял все необходимые меры для спасения дикой птицы.

Как сообщалось ранее, с января 2021 года в Беларуси вступили в силу обновленные правила в сфере ведения охотничьего хозяйства (для работников охотхозяйств) и охоты (для охотников). Оба документа утверждены Указом Президента Беларуси № 345 от 16 сентября 2020 года. В целом изменения направлены на упрощение правил охоты.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Чемпион мира по биатлону Петр Ивашко – о белорусах в Оберхофе
Единая государственная автоматизированная информационная система учета древесины и сделок с ней введена в промышленную эксплуатацию
Визажист перечислила основные ошибки в макияже для нависшего века
Китайская компания впервые закупила рапсовое масло на БУТБ
Названа добавка к чаю, способная убивать раковые клетки
В Samsung рассказали, когда презентуют смартфон Galaxy S21
В Слуцком районе пьяные родители посадили за руль 16-летнего сына
Рождественский визит в Дом ребенка № 1 Минска совершили Патриарший Экзарх всея Беларуси Вениамин и министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич
Дзермант: конституционное реформирование стоит соотнести с политическим опытом Главы государства
Акции Twitter упали более чем на 7% после блокировки соцсетью аккаунта Трампа
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Труды и заботы
Нейрохирург рассказал, почему опасно кататься на тюбинге
В Минске с начала снегопадов вывезено 36,7 тысячи кубометров снега
В Барановичах парень выпал из окна квартиры на девятом этаже
Фотофакт. Дикие утки и лебеди на Минском море
Белорусская сфера экскурсоводов из-за пандемии может потерять 20–30 процентов кадров
В центре Минска женщина-водитель спровоцировала ДТП, в результате которого пострадала ее 15-летняя дочь
Дзермант: хотелось бы видеть активизацию Всебелорусского народного собрания в качестве органа народного представительства
В США после беспорядков у Капитолия возбудили 25 дел о внутреннем терроризме
Дзермант: в наступившем году начнется консолидация общества
За время действия Указа № 345 «О развитии торговли, общественного питания и бытового обслуживания» в Беларуси открылась почти тысяча объектов
мнение
Светлана КОСАЧ
Американская трагедия
Массивные кроссовки и тюлевые платья: стилист назвала вещи, которые утратили актуальность в 2021 году
ОБСЕ: условия борьбы на президентских выборах в Кыргызстане были неравными
В Индонезии назвали вероятную причину крушения пассажирского самолета
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1792 человека с COVID-19, выписаны 1300 пациентов
В Октябрьском районе на железнодорожном перегоне пострадал пешеход
Мир за выходные: штурм Капитолия, выборы в Кыргызстане и Казахстане, очередной импичмент Трампу
Обязательно загадайте желание: что готовит новолуние 13 января 2021 года
Электронная ярмарка вакансий с участием предприятий Минска пройдет 14 января
В Жлобинском районе мужчина ударил соседа по даче ножом
Мужчина ударил ножом двух милиционеров: завершено расследование дела
мнение
Инесса ПЛЕСКАЧЕВСКАЯ
Искусство жизни
На торгах 11 января евро и российский рубль подешевели, доллар подорожал
В Кобринском районе построят пеллетный завод в 2021 году
Художественный музей при университете Цинхуа переведен в список национальных музеев Китая первого класса
Погибший в Пуховичском районе четвероклассник – единственный ребенок у мамы
Более 2,1 тысячи многодетных семей Гомельской области улучшили жилищные условия в 2020 году
На "Рождественскую елку" в Минск приехали 1,6 тысячи детей из пострадавших от аварии на ЧАЭС районов
Под Гомелем на пожаре пострадали мать и двое детей
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Индонезии
В Беларуси увеличили НДС на некоторые кондитерские изделия
В Калинковичском районе девочка-подросток пострадала при розжиге печи
блог
Анатолий ЛЕМЕШЁНОК
Рождественские яблоки
Всю неделю ГАИ будет дежурить на наиболее напряженных участках дорог около учебных заведений
Японцы хотят вновь перенести или вовсе отменить летние Олимпийские игры в Токио
В Столинском районе несовершеннолетний угнал авто
Авторы
СКАНИРУЙТЕ