В Беларуси могут внедрить доконтактную профилактику ВИЧ-инфекции

, – рассказал Вячеслав Граньков.Он также добавил, это не только эффективная, но и экономически выгодная методика. Планируется, что внедрение доконтактной профилактики станет возможным в стране в ближайшее время. Все это благодаря поддержке Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией.Доконтактная профилактика подразумевает использование антиретровирусных препаратов с целью предотвращения инфицирования вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). ДКП назначается ВИЧ-отрицательным пациентам сразу после прохождения теста на ВИЧ. В настоящий момент рекомендация ВОЗ по доконтактной профилактике относится ко всем людям, у которых наблюдается повышенный риск заражения ВИЧ-инфекцией., – обратил внимание Вячеслав Граньков. –