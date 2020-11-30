Доконтактную профилактику (ДКП) ВИЧ-инфекции планируется внедрить в Беларуси. Об этом стало известно от координатора программ ВОЗ по инфекционным заболеваниям Странового офиса Всемирной организации здравоохранения в Беларуси Вячеслава Гранькова, пишет БЕЛТА.
– То, чего пока нет в нашей стране, – доконтактная профилактика ВИЧ для ключевых групп. ВОЗ рекомендует, чтобы доконтактная профилактика была доступна всем людям, подвергающимся значительному риску ВИЧ-инфекции, – рассказал Вячеслав Граньков.
Он также добавил, это не только эффективная, но и экономически выгодная методика. Планируется, что внедрение доконтактной профилактики станет возможным в стране в ближайшее время. Все это благодаря поддержке Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией.
Доконтактная профилактика подразумевает использование антиретровирусных препаратов с целью предотвращения инфицирования вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). ДКП назначается ВИЧ-отрицательным пациентам сразу после прохождения теста на ВИЧ. В настоящий момент рекомендация ВОЗ по доконтактной профилактике относится ко всем людям, у которых наблюдается повышенный риск заражения ВИЧ-инфекцией.
– Очень важно работать с ключевыми группами – это те группы населения, которые в силу разных обстоятельств имеют высокий риск получить заболевание. Без комплексного пакета услуг невозможно добиться успеха в снижении заболеваемости ВИЧ-инфекцией в целом среди населения страны, – обратил внимание Вячеслав Граньков. – В каждой ключевой группе есть партнеры, члены семьи, которые участвуют в эпидемиологическом процессе, если мы не сокращаем заболеваемость и передачу. В этом плане современные методы профилактики приобретают большое значение.
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В Беларуси могут внедрить доконтактную профилактику ВИЧ-инфекции
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Фото: Алексей МАТЮШ