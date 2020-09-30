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В Беларуси могут создать мясо-молочную ассоциацию

В Беларуси могут создать мясо-молочную ассоциацию. Об этом сообщил начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов во время семинара "Экспортные продажи белорусских продуктов: где наши резервы" на XXX Международной специализированной выставке "Белагро-2020", пишет БЕЛТА.


Алексей Богданов отметил, что это одна из стратегий по развитию, упорядочиванию и совершенствованию данной отрасли. "Сегодня просматривается необходимость создания такой ассоциации, которая представляла бы интересы страны на международной арене и входила в различные международные союзы", – обратил внимание он.

Представитель Минсельхозпрода подчеркнул, что белорусским предприятиям нужно увеличивать сроки хранения мясо-молочной продукции для поставок в страны дальнего зарубежья. "Мы преимущественно поставляем на эти рынки сухое молоко и замороженное мясо (птицы и говядину). К сожалению, молочная продукция представлена в дальних регионах в основном одним товаром – стерилизованным молоком с годовым сроком годности. Нам необходимо производить и продвигать йогурты, сыры, творожные изделия и другую продукцию со сроками хранения, увеличенными до 1 года", – сказал Алексей Богданов.

По его словам, следует внедрять новые стандарты по увеличению сроков годности охлажденного мяса. "Уже сегодня некоторые предприятия имеют 30-дневный срок хранения охлажденной говядины, однако его необходимо увеличить до 45–60 дней и в вакуумной упаковке поставлять продукцию на рынки дальнего зарубежья, в том числе в КНР", –добавил он.

Как отметил эксперт, Беларуси на китайском рынке в сегменте замороженного мяса очень сложно конкурировать с говядиной из Бразилии и Аргентины. "Из-за погодных условий у них дешевле себестоимость производства: не нужно тратить столько энергии и сил на заготовку кормов, отопление помещений, уход за животными и так далее. А вот в сегменте охлажденной говядины у нас конкурентов будет гораздо меньше", – пояснил Алексей Богданов.

В связи с этим на протяжении последнего года министерство активно работает над сертификацией на китайский рынок охлажденной говядины. "Надеюсь, что в ближайший год этот процесс будет завершен", – подытожил начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Фото: архив БЕЛТА
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