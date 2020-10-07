В Беларуси льнотресты будет больше, чем в прошлом году

Приближаются к окончанию и другие полевые работы. Озимых культур осталось посеять 6 процентов, убрать гречихи и проса – по 4, картофеля – 20 процентов. С более поздними культурами еще немало работы. Сахарная свекла выкопана с трети площадей, кукуруза на зерно обмолочена на 11 процентов.