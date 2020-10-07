Этого вида сырья для текстильной промышленности уже заготовлено 141 тысяча тонн – на тысячу больше, чем год назад. По окончании работ ожидается 160 тысяч – плюс 5 тысяч тонн к 2019 году. Лен на сегодняшний день поднят с 94 процентов площадей. Брестская область завершила работу, остальные регионы также скоро финишируют.
Приближаются к окончанию и другие полевые работы. Озимых культур осталось посеять 6 процентов, убрать гречихи и проса – по 4, картофеля – 20 процентов. С более поздними культурами еще немало работы. Сахарная свекла выкопана с трети площадей, кукуруза на зерно обмолочена на 11 процентов.
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В Беларуси льнотресты будет больше, чем в прошлом году
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Фото: Юрий МОЗОЛЕВСКИЙ