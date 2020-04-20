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В Беларуси коронавирус выявили у 6264 человек

Министерство здравоохранения опубликовало в Telegram обновленную статистику по ситуации с коронавирусной инфекцией.

С начала февраля в Беларуси проведено 102 556 тестов на COVID-19. «В круглосуточном режиме специалисты лабораторий, которые открыты как в республиканских научно-практических центрах и в центрах гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, так и в частных медцентрах, проводят проверку тестов на COVID-19. На этой неделе начинается внедрение экспресс-тестов в амбулаторном и стационарном звене», — уточнили в Минздраве.

Возросшее количество тестов, проводимых в нашей стране, дает соответствующий прирост инфицированных, на что ранее обращали внимание специалисты. К слову, в соседней Украине, население которой в четыре раза больше, чем в Беларуси, по информации портала Worldometers, проведено чуть более 58 тысяч тестов, в Польше — более 214 тысяч, однако ее население также в четыре раза больше, чем в нашей стране.

По данным на 20 апреля, в Беларуси зарегистрировано 6264 положительных теста на коронавирус: в Брестской области — 185, Витебской — 1504, Гомельской — 322, Гродненской — 176, Минской — 789, Могилевской — 265, Минске — 3023. В особом внимании специалистов в связи с тяжестью заболевания нуждаются 92 человека.

514 пациентов выздоровели и выписаны из медучреждений. 51 человек с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией умер.

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Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ
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