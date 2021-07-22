Об этом рассказал журналистам министр энергетики Виктор Каранкевич по итогам совещания у Президента. Министр отметил, что Правительство внесло предложение по созданию единой системы государственного управления в области обращения с радиоактивными отходами. Сейчас в стране в различных сферах деятельности используются источники ионизирующего излучения, во время эксплуатации которых образуются радиоактивные отходы. Они хранятся на спецпредприятии «Экорес» Мингорисполкома.
– С вводом Белорусской атомной электростанции в стране появляется основной источник образования радиоактивных отходов, – отметил министр. – Поэтому в перспективе требуется строительство нового пункта по их хранению. Правительство предлагает создать специальный департамент по обращению с радиоактивными отходами и специализированную организацию, которая станет национальным оператором и будет собирать, перерабатывать, хранить и захоранивать такие отходы.
По словам Виктора Каранкевича, специализированное хранилище должно быть построено к 2030 году с учетом передового мирового опыта в этой сфере. При этом отработанное ядерное топливо будет поставляться для переработки в Россию с последующим хранением низкоактивных и среднеактивных элементов этого топлива в Беларуси. Виктор Каранкевич уточнил, что речь идет не о могильниках и каких-либо опасений здесь возникать не должно:
– Это не первый случай строительства таких пунктов. Есть страны, которые на этом даже специализируются, являются мировыми разработчиками оборудования и технологий, которые там используются. Все это надо изучить, показать, рассказать. Мы рассчитываем на то, что в период хранения появятся новые технологии, которые позволят использовать эти отходы в различных сферах деятельности.
Фото: БЕЛТА
Опубликовано:
1644
В Беларуси к 2030 году будет создан республиканский фонд хранения радиоактивных отходов
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter