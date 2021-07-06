Глава государства Александр Лукашенко 6 июля подписал Декрет № 3 "Об изменении Декрета Президента Республики Беларусь по вопросам размещения (распространения) рекламы". Об этом sb.by сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Фото из архива БЕЛТА
Теперь содержание наружной рекламы, в том числе размещаемой на билбордах и транспорте, необходимо будет согласовывать с местными исполнительными и распорядительными органами. Порядок согласования будет определять Совет Министров.
Данные меры позволят предупредить случаи размещения недостоверной или неэтичной рекламы.
Предусмотренные декретом новации не коснутся рекламы, размещаемой на автомобилях и содержащей исключительно информацию о товарных знаках и знаках обслуживания, перевозках пассажиров и грузов, номере телефона диспетчера такси, а также продаже этого автомобиля.
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В Беларуси изменяются требования к размещению наружной рекламы
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