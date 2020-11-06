Внесены изменения в правила оказания услуг почтовой связи, сообщает "Минск-новости".
Это следует из постановления Совета Министров от 3 ноября 2020 г. № 626, которое опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.
Так, пересылка ювелирных и других бытовых изделий из драгоценных металлов будет осуществляться национальным почтовым оператором только в посылках с объявленной ценностью.
Теперь на заказных письмах, отправлениях с объявленной ценностью и посылках без нее, отправлениях ускоренной почты, денежных переводах посредством почты и на отправлениях, которые адресованы в населенные пункты, где отсутствуют названия улиц и номера домов, должно быть четко и полностью указано ФИО получателя.
Оператор почтовой связи теперь должен собирать, передавать и хранить сведения при осуществлении денежных переводов, сумма которых более ста базовых величин.
Отправления весом до 10 кг можно будет получать в любых отделениях. Теперь оператор вправе самостоятельно устанавливать пункты выдачи отправлений, вес которых более 10 кг.
Если отправления или периодические издания не помещаются в почтовый или абонентский ящик, их можно будет получить в почтовых отделениях.
Изменения вступят в силу с 20 ноября 2020 года.
С 3 января 2021 года адресат может узнать о поступлении почтового отправления с помощью мобильной связи, национальной почтовой электронной системы или электронной почты. Для этого отправитель (вместе с адресом) должен указывать свой номер телефона, электронный почтовый ящик национальной почтовой электронной системы или адрес электронной почты получателя.
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В Беларуси изменены правила оказания почтовых услуг
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Фото: Александр КУШНЕР