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В Беларуси ищут инвесторов для месторождения кварцевых песков и нефтеперспективного участка

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды объявило конкурсы по выбору инвесторов для заключения с ними концессионных договоров по двум объектам, пишет БЕЛТА.

Фото: pixabay.com

В ведомстве проинформировали, что конкурсы проводятся для нефтеперспективного участка Познякевичская площадь в Ельском районе Гомельской области и месторождения кварцевых песков Городное (Восточная часть) в Столинском районе Брестской области. Объекты предоставляются в концессию на 60 месяцев со дня заключения договора. К участию в конкурсе допускаются юрлица, в том числе иностранные и международные, соответствующие требованиям Закона "О концессиях".

Прием заявлений и документов для участия завершается 22 мая в 15.00. Конкурсы запланированы на 25 июня.
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