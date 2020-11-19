В Беларуси глубина переработки древесины подходит к 100 процентам

Михаил Касько подчеркнул, что производства работают практически без отходов. Вовлечена в оборот и низкосортная древесина. Она используется при производстве целлюлозы и древесных плит.Полная версия интервью с председателем концерна «Беллесбумпром» Михаилом Касько выйдет в одном из ближайших номеров газеты “Рэспубліка” и на сайте sb.by.