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В Беларуси функционируют 146 территориальных центров социального обслуживания населения

Об этом заявила начальник главного управления социального обслуживания и социальной помощи Министерства труда и соцзащиты Татьяна Федорова во время обсуждения темы пенсий и социальной поддержки пожилых людей в эфире программы «Актуальный микрофон» на Первом национальном канале Белорусского радио. 

Архивное фото БЕЛТА

– В республике сформирована и развивается сеть государственных территориальных центров социального обслуживания населения. Они функционируют в каждом административном районе страны. Также работают 83 стационарных учреждения для взрослых. Направления деятельности ТЦСОН разные. Для более активных пожилых людей создается отделение дневного пребывания, где они могут заняться досугом и творчеством, овладеть новыми знаниями – тем, на что у них не хватало времени, пока они трудились и воспитывали детей. Преподавателями там выступают как штатные сотрудники центров, так и волонтеры, – рассказала она. 

Представитель Минтруда также пояснила, что сегодня в таких центрах пенсионеры получают и навыки владения компьютерами и смартфонами, изучают иностранный язык, основы психологии, здорового образа жизни, правильного питания и многое другое. 
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