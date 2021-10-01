В Беларуси функционируют 146 территориальных центров социального обслуживания населения

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БЕЛТА

– рассказала она.Представитель Минтруда также пояснила, что сегодня в таких центрах пенсионеры получают и навыки владения компьютерами и смартфонами, изучают иностранный язык, основы психологии, здорового образа жизни, правильного питания и многое другое.