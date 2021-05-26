В Беларуси ежегодно более 15 тысяч человек умирает от заболеваний, связанных с курением

31 мая отмечается Всемирный день без табака. О вреде курения сказано много, однако это не мешает 1 миллиарду курильщиков планеты продолжать пагубную привычку, которая оказывает разрушающее действие на самое драгоценное, что есть у человека, - здоровье. Принять решение от отказе от табака важно как можно скорее, считают специалисты.
Фото: pixabay.com
В Беларуси более 2 миллионов курильщиков, отмечает координатор программ ВОЗ по общественному здоровью Валентин Русович, - 48 процентов мужчин и 12 процентов женщин. Половина из них умрет преждевременно - в возрасте до 70 лет. Большая часть - от сердечно-сосудистых заболеваний, связанных с курением, онкологических и хронической обструктивной болезни легких. В год от подобных недугов в Беларуси умирает более 15 тысяч человек, а это порядка 40 человек в день.
Сегодня для того чтобы помочь курильщикам, в рамках проекта «Белмед», который финансируется ЕС, ВОЗ и министерство здравоохранения внедряют пилотные рекомендации, которые пока опробованы в 39-й поликлинике Минска и Горецкой районной поликлинике. Это краткие практические рекомендации врачам и медсестрам первичного звена по предоставлению помощи пациентам для отказа от курения. На консультации пациента медики отталкиваются от стадии мотивации, на которой находится обратившийся.
Для успешной попытки бросить курить важны первые две недели, подчеркивает координатор программ ВОЗ по общественному здоровью Валентин Русович:
- Первый шаг на пути к жизни без табака – это выбор дня для полного прекращения курения. На втором этапе потребуется выбросить сигареты, пепельницы и все, что может напоминать о курении. Третье – скажите о желании бросить курить близким и друзьям, потому что так человек берет на себя обязательство, которое труднее нарушить.
Если курильщик выкуривает более 10 сигарет в день, ему может потребоваться никотинзаместительная терапия: лучше использовать никотинсодержащие жевательные резинки и в течение 3-5 месяцев постепенно уменьшать их употребление либо наклеивать специальные никотиновые пластыри.
Заведующая отделением общественного здоровья ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» Ольга Бартман обращает внимание, что законодательные меры регулирования табачных изделий строго соблюдаются, однако с каждым днем появляются все новые виды продукции. В частности, электронные системы курения:
- К этой продукции сегодня применяются такие же требования, как и к табачной. Для этого внесен ряд изменений в Декрет Президента № 28.
Еще одна новинка последних лет - никотинсодержащие паучи. К ним предъявляется следующие требования: запрещается продавать по образцам и посредством разностной торговли, через торговые автоматы, методом самообслуживания, через интернет-магазины, на рынках и т.д. В течение полутора лет на уровне Совета ЕЭК разработают технический регламент на никотинсодержащую продукцию. К концу 2022 года пройдет внутригосударственное согласование документа.
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В Беларуси ежегодно более 15 тысяч человек умирает от заболеваний, связанных с курением
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