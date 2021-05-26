В Беларуси ежегодно более 15 тысяч человек умирает от заболеваний, связанных с курением

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В Беларуси более 2 миллионов курильщиков, отмечает координатор программ ВОЗ по общественному здоровью Валентин Русович, - 48 процентов мужчин и 12 процентов женщин. Половина из них умрет преждевременно - в возрасте до 70 лет. Большая часть - от сердечно-сосудистых заболеваний, связанных с курением, онкологических и хронической обструктивной болезни легких. В год от подобных недугов в Беларуси умирает более 15 тысяч человек, а это порядка 40 человек в день.Сегодня для того чтобы помочь курильщикам, в рамках проекта «Белмед», который финансируется ЕС, ВОЗ и министерство здравоохранения внедряют пилотные рекомендации, которые пока опробованы в 39-й поликлинике Минска и Горецкой районной поликлинике. Это краткие практические рекомендации врачам и медсестрам первичного звена по предоставлению помощи пациентам для отказа от курения. На консультации пациента медики отталкиваются от стадии мотивации, на которой находится обратившийся.Для успешной попытки бросить курить важны первые две недели, подчеркиваетЗаведующая отделением общественного здоровья ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» Ольга Бартман обращает внимание, что законодательные меры регулирования табачных изделий строго соблюдаются, однако с каждым днем появляются все новые виды продукции. В частности, электронные системы курения:Еще одна новинка последних лет - никотинсодержащие паучи. К ним предъявляется следующие требования: запрещается продавать по образцам и посредством разностной торговли, через торговые автоматы, методом самообслуживания, через интернет-магазины, на рынках и т.д. В течение полутора лет на уровне Совета ЕЭК разработают технический регламент на никотинсодержащую продукцию. К концу 2022 года пройдет внутригосударственное согласование документа.