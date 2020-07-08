В Беларуси есть возможность собрать запланированные 8,1 миллиона тонн зерна

Началась уборка крестоцветных культур на зерно и озимого ячменя. Скоро придет черед других зерновых. Минувшей осенью и прошедшей весной аграрии приложили много усилий для того, чтобы заложить основу хорошего урожая всех сельскохозяйственных культур. Какое сейчас положение на полях, каким может быть предстоящий каравай? Об этом мы попросили рассказать начальника управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Василия Ядловского.

– Василий Михайлович, в начале года Минсельхозпрод заявил, что в Беларуси планируется получить 8,1 миллиона тонн зерна. Что можно прогнозировать сегодня: будет больше или меньше?

– Точные прогнозы строить рано. Однако с некоторой долей осторожности могу заявить: намеченная цифра будет достигнута. Для этого есть предпосылки. Хотя май в этом году из-за холодов для растений был хуже, чем в прошлом, зато июнь – значительно лучше. Если в 2019-м в это время не хватало влаги, сейчас же этот месяц был теплым и с обильными осадками. В результате, на мой взгляд, перевесит благоприятная сумма факторов первого летнего месяца.

– В последние годы ученые и производственники постоянно говорят: надо больше сеять озимых…

– Такая тенденция сохранилась и в этом году. Озимые зерновые занимают 1 миллион 391,5 тысячи гектаров – на 58 тысяч больше прошлогоднего, яровые – на 40 тысяч меньше. Озимые зерновые культуры традиционно дают урожай больше яровых, а в последние годы из-за недостатка влаги эта тенденция проявляется особенно.

– А как сохранились озимые?

– Перезимовали хорошо. Погибло около двух процентов. А в среднем за последнее десятилетие – до пяти. Правда, в прошлом году – 7,4 процента. Озимых крестоцветных на зерно в этом году погибло пять процентов. В основном за счет Гомельской области: из всех погибших 18 тысяч гектаров на нее приходится 14 тысяч. На это повлияли как субъективные, так и объективные факторы. Например, осенью, когда идет сев, в последние годы практически нет влаги. На песчаных почвах южных районов трудно выдержать требуемую глубину заделки семян. Ухудшается их всхожесть, из зимовки они выходят ослабевшими. А после весенних заморозков начинают болеть и также гибнуть. Субъективный фактор проявляется в том, что сеют на Гомельщине порой позже оптимальных сроков, в некоторых хозяйствах без внесения минеральных удобрений.

Все это негативно отражается на урожае. В 2020-м предстоит убрать на зерно 32,2 тысячи гектаров озимой сурепицы (год назад было 30,9 тысячи). При этом одни регионы увеличили площади под культуру, другие уменьшили. Брестская область – 0,6 тысячи (1,3), Витебская – 7,1 (4,8), Гомельская – 1,7 (0,9), Гродненская – 0,6 (1,3), Минская – 5,6 (8), Могилевская – 16,6 (14,6). Уже убрано более половины площадей. Поскольку этой культуры немного, вскоре обмолотят всю. Урожайность пока 9,5 центнера с гектара – на 1,2 меньше прошлогодней. Причем такая тенденция во всех областях.

Озимого рапса на зерно примерно в 10 раз больше, чем сурепицы – 325,4 тысячи гектаров (год назад было 319 тысяч). Площадей к уборке больше прошлогодних во всех областях за исключением Гомельской, где рапса на треть меньше. К обмолоту этой культуры только приступают. Убрано 1,14 процента площадей. Урожайность чуть меньше прошлогодней – 15,4 центнера с гектара против 15,8. Однако по первым обмолоченным участкам пока трудно делать выводы о будущей урожайности этой культуры. Более-менее реальные прогнозы по этой культуре можно строить лишь тогда, когда будет убрано не менее 10 процентов. Рапс еще может свое наверстать. Ведь в первую очередь убирают худшие участки.

– Крестоцветные пока чуть хуже прошлогодних, а вот озимый ячмень, который тоже убирают, значительно лучше. Почему?

– Озимого ячменя к уборке – 17,6 тысячи гектаров, на 5 тысяч больше прошлогоднего. Культура уже обмолочена на 50 процентах площадей. Урожайность действительно лучше – 53,6 центнера с гектара, что на 10,5 больше прошлогоднего. Следует отметить, что у каждой культуры свои особенности и сроки созревания. В июне прошлого года, когда начинался налив зерна, была засуха, в этом году в начале лета погода благоприятствовала этой культуре и всем остальным. Крестоцветные формируются раньше. Им в этом году навредил холодный май.

– В нынешнем году хозяйства запаслись большим количеством минеральных удобрений, чем в прошлом году. Повлечет ли это увеличение валового сбора зерна и других культур?

– Удобрений – 111 процентов к прошлом году. При этом, правда, по регионам ситуация не одинаковая. Например, если в Брестской и Минской областях – 125 процентов, то в Витебской – только 91. Но в целом, несомненно, это радует. Ведь в принципе невозможно высчитать влияние субъективного фактора на урожайность сельскохозяйственных культур. Но общеизвестно: чем больше внесено удобрений, тем больше предпосылок получить урожай выше.

– В последние годы сельчане хвалят гибридную рожь. Какие площади она занимает? Можно ли делать на нее ставку?

– Посевы всей ржи в этом году занимают 367 тысяч гектаров. Гибридной – 9 процентов от этой площади. Наибольшие объемы этой культуры в Витебской области –10 тысяч гектаров. В Минской – 8 тысяч, Гродненской и Брестской – 6 тысяч. Меньше всего в Гомельской и Могилевской областях. Виды на урожай гибридной ржи хорошие. При полном и точном соблюдении технологии она может давать 70 и более центнеров зерна с гектара. Но следует иметь в виду, что затраты на нее тоже большие. Семена надо обязательно покупать и использовать только один раз. То есть хозяйство, прежде чем браться за выращивание этой культуры, должно основательно подумать: по силам ли получать высокие урожаи? Если сможет собрать 30 центнеров с гектара или даже чуть больше этого, не стоит и заниматься.

– Как вы оцениваете возможности в этом году убрать урожай в оптимальные сроки?

– Средняя нагрузка на комбайн – 266 гектаров. За день можно убирать 106 тысяч. Гродненская область может справиться с работой за 20 погожих дней, Гомельская – за 24. В среднем за три недели хорошей погоды зерно можно убрать. Полагаю, что массовая жатва может начаться не раньше 18 июля, когда прогнозируется начало уборки в среднем по стране (обмолочено 3 процента площадей). В прошлом году приступили на неделю раньше.

– Кроме колосовых есть еще и кукуруза на зерно…

– В прошлом году на эти цели планировалось использовать 253 тысячи гектаров кукурузы. В реальности пошло 182 тысячи, с которых получили 1 миллион 50 тысяч тонн зерна в амбарном весе. В этом году на зерно запланировано 287 тысяч гектаров. Если использовать столько, то при прошлогодней урожайности 58 центнеров с гектара можно получить 1 миллион 660 тысяч тонн. Но на культуру негативно повлиял сухой и холодный апрель. Поэтому какие-то прогнозы по ней можно будет давать только в сентябре.