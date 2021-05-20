В Беларуси до 2025 года запланировано построить более 750 тысяч квадратных метров арендного жилья

Архивное фото

Заместитель Премьер-министра отметил, что государство планирует возводить больше такого жилья. Для этого создаются определенные стимулы.Полная версия интервью заместителя Премьер-министра Анатолия Сивака ИД «Беларусь сегодня» выйдет в ближайшем номере газеты «Рэспублiка», а также на сайте sb.by.