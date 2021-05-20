В Беларуси до 2025 года запланировано построить более 750 тысяч квадратных метров арендного жилья. Об этом в интервью ИД «Беларусь сегодня» заявил заместитель Премьер-министра Анатолий Сивак. По его словам, сегодня такое жилье активно строится.
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– Мы видим, что потребность в таком жилье постоянно возрастает. Если раньше люди сначала искали жилье, а потом работу, то сейчас происходит все наоборот. И арендное жилье в этом плане наилучшее решение. Поэтому эту тему будем динамично развивать. Надо сказать, что сегодня такое жилье активно строится. Мы уже вышли на цифры 120–130 тысяч квадратных метров в год. На эту пятилетку запланировано построить более 750 тысяч квадратных метров арендного жилья.
Заместитель Премьер-министра отметил, что государство планирует возводить больше такого жилья. Для этого создаются определенные стимулы.
– Распоряжением Премьер-министра создана межведомственная рабочая группа, перед которой поставлена задача по формированию нормативной базы для осуществления строительства и эксплуатации арендных домов и жилых помещений. И в первом полугодии эта группа должна выработать конкретные предложения. Поставлена задача сделать так, чтобы строительство такого жилья было интересно для застройщиков. В том числе и частных.
Полная версия интервью заместителя Премьер-министра Анатолия Сивака ИД «Беларусь сегодня» выйдет в ближайшем номере газеты «Рэспублiка», а также на сайте sb.by.
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В Беларуси до 2025 года запланировано построить более 750 тысяч квадратных метров арендного жилья
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