В Беларуси до 2025 года планируют разработать 11 национальных эталонов

Ключевую роль в развитии инфраструктуры качества, освоении новых торговых рынков, защите окружающей среды и других сферах играют измерения. Технической основой обеспечения единства измерений являются национальные эталоны единиц величин., – подчеркнули в Государственном комитете по стандартизации.Посредством сличений национальных эталонов с международными обеспечивается международная эквивалентность измерений, создающая основу доверия и признания их результатов при экспорте продукции, реализации совместных инновационных проектов и научных исследований.Если рассматривать государства со схожей структурой экономики, то Беларусь входит в лидеры по развитию собственной эталонной базы. Сегодня национальная эталонная база включает 65 высокоточных эталонов.В настоящее время реализуется ГНТП "Национальные эталоны и высокотехнологичное исследовательское оборудование" на 2021–2025 годы. Головной организацией – исполнителем подпрограммы "Эталоны Беларуси" данной программы является Белорусский государственный институт метрологии., – отметили в Госстандарте.– рассказали в пресс-службе.На сегодня в базе данных Международного бюро мер и весов (KCDB BIPM) опубликовано 296 позиций (СМС-строк) о наилучших калибровочных и измерительных возможностях национального метрологического института (БелГИМ) в таких областях измерений, как длина, время и частота, электричество и магнетизм, акустика, термометрия, масса и связанные с ней величины, химия. Планируется, что к 2025 году количество опубликованных СМС-строк достигнет 320.