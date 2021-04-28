Такое предложение прозвучало сегодня на очередном заседании Конституционной комиссии.
– В ст. 106 Конституции предлагается определить, что Правительство, Совет Министров осуществляет исполнительную власть, возглавляет систему органов государственного управления и других органов исполнительной власти, – отметил Председатель Конституционного суда, председатель Конституционной комиссии Петр Миклашевич. – Порядок формирования Правительства является краеугольным камнем в системе сдержек и противовесов для реализации принципов разделения властей. В связи этим предлагается расширить полномочия Премьер-министра, усилив его роль в формировании Правительства.
Речь, в частности, идет о внесении Президенту предложений о структуре Правительства, назначении на должности заместителей Премьер-министра, министров и других членов Правительства.
– Данное усиление полномочий Премьер-министра находится в рамках конституционных функций Президента и Правительства, направлено на повышение роли Премьер-министра и усиление как его ответственности, так и ответственности Правительства в целом, – подчеркнул Петр Миклашевич.
По его словам, в целях расширения полномочий и повышения ответственности Правительства и Премьер-министра в ст. 84 Конституции пункт седьмой об определении структуры Правительства, назначении Президентом на должность и освобождения от должностей заместителей Премьер-министра, министров и других членов Правительства дополнить указанием, что такое назначение, освобождение осуществляется по предложению Премьер-министра.
Для повышения независимости и самостоятельности местной власти предлагается исключить норму, устанавливающую полномочия Президента в отношении решений местных Советов депутатов и местных исполнительных и распорядительных органов.
Фото: БЕЛТА
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В Беларуси будут расширены полномочия Премьер-министра
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