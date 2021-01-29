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В Беларуси будет ужесточена ответственность за деструктивную деятельность в интернете

В своих вопросах во время встречи с Президентом студенты затронули тему цензуры в интернете. Возможна ли она? Нужна ли? На это Глава государства ответил:
 

– Я абсолютно убежден, что мы к этому придем.
 
При этом Александр Лукашенко уточнил:
 
– В чем я также убежден, и меня никто не разубедил, так это в том, что не мы должны быть зачинщиками этого процесса. Наверное, тот, кто породил этого змея, тот и должен этот процесс начинать. И, слава богу, что в Соединенных Штатах Америки происходят события, которые похлеще, чем наши. Может быть, эти монстры как раз, опомнившись, подтолкнут все эти компании мощнейшие, которые сегодня творят этот беспредел. Нам очень сложно это сделать в силу того, что мы это сделать не сможем. У нас нет сил для этого, и если мы закроем одно направление, оно вылезет в другом направлении.
 
Президент обратил внимание на очевидный факт:
 
– Вы прекрасно понимаете, что те телеграм-каналы, которые сейчас есть, ими очень сложно управлять даже тем государствам, которые имеют больше ресурсов. Я не знаю, цензура, не цензура должна быть, не знаю как это назвать, должен быть определенный контроль. И должен быть жесточайший запрет, это я точно знаю, на вмешательство в личную жизнь – это должно быть запрещено категорически, и запрет на разрушение общественно-политического строя государств.
 

Опасность использования интернет-технологий в деструктивных целях уже не отрицает никто:
 
– Благодаря этим социальным сетям и прочим мессенджерам мы можем сейчас породить планетарную революцию. Вы видите, что сейчас во всех странах, даже африканских, происходят подобные события, которые управляются через эти сети.
 
Глава государства напомнил о том, кто и как работает на нашу аудиторию:
 
– У нас это все управлялось с территории Польши и Литвы, а работали там американцы, немцы и кто-то другой.
 
Что касается непосредственно нашей страны, то здесь уже практически вызрели решения, которые необходимо принимать. Эта тема обсуждалась накануне на совещании по совершенствованию законодательства:
 
– С теми, кто действует с территории Беларуси, мы обязательно в течение первого квартала, четырех-пяти месяцев, примем самые жесткие меры. Но не цензуры. Цензура, наверное, это уже ушло в прошлое. Выберем те направления, где мы должны защитить государство и народ. Было поручение нашим юристам, правоохранительным органам немедленно подготовить соответствующие законодательные инициативы.

Фото: БЕЛТА
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