В Беларуси будет разработан закон о госпредприятиях. Об этом заявил Премьер-министр Роман Головченко сегодня в Палате представителей, представляя программу деятельности Правительства до 2025 года.
Фото из архива БЕЛТА
– Он позволит по-новому управлять организациями госсектора. Во-первых, четко определить те виды деятельности, где необходимо доминирование государственного сектора. Во-вторых, упорядочить компетенции и функции госорганов, перейти на полноформатную отраслевую политику. В-третьих, создать ряд крупных государственных корпораций в целях объединения производственного и технологического потенциалов, создавать новые продукты, выходить на внешние рынки не с отдельными товарами, а с системой машин, технологий и широкой линейкой продукции.
В совокупности, по мнению Премьер-министра, это снизит издержки предприятий, улучшит их финансовое состояние.
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В Беларуси будет разработан закон о госпредприятиях
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