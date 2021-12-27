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  2. В Беларуси более 3,56 млн человек прошли полный курс вакцинации против коронавируса

В Беларуси более 3,56 млн человек прошли полный курс вакцинации против коронавируса

Точные цифры привели в Telegram-канале Министерства здравоохранения.


В ведомстве уточнили, что свыше 4 669 000 белорусов уже получили одну дозу препарата против COVID-19. Из них более 3 564 000 прошли полный курс вакцинации.
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Фото: Алексей БИБИКОВ
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