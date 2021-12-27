Главная В Беларуси более 3,56 млн человек прошли полный курс вакцинации против коронавируса Опубликовано: 27.12.2021 18:29:00 521 В Беларуси более 3,56 млн человек прошли полный курс вакцинации против коронавируса Точные цифры привели в Telegram-канале Министерства здравоохранения. В ведомстве уточнили, что свыше 4 669 000 белорусов уже получили одну дозу препарата против COVID-19. Из них более 3 564 000 прошли полный курс вакцинации. Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter ГОРЯЧАЯ ТЕМА: Коронавирус в Беларуси Министерство здравоохранения коронавирус вакцинация Подготовил(а): Светлана КРАВЧЕНКО Написать автору Фото: Алексей БИБИКОВ Версия для печати Новости и статьи