В Беларуси более 2,3 млн человек прошли полный курс вакцинации против COVID-19

По предварительным данным прошли полный курс вакцинации:- в Брестской области более 293 тыс. человек,- в Витебской области - более 242,1 тыс.,- в Гомельской области - более 424,9 тыс.,- в Гродненской области - более 275, 7 тыс.,- в Минске - более 463, 5 тыс.,- в Минской области - более 287,7 тыс.,- в Могилёвской области - более 285,6 тыс.Уточняется, что более 59, 9 тыс. сотрудников организаций и ведомств получили две дозы прививки против коронавирусной инфекции.