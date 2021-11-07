В Беларуси более 2,3 млн человек прошли полный курс вакцинации против COVID-19

В стране уже более 3 млн. 22 тыс. жителей получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 2 млн 332 тыс. завершили курс вакцинации. Такие цифры сообщаются в официальном Telegram-канале Министерства здравоохранения.
По предварительным данным прошли полный курс вакцинации:
- в Брестской области более 293 тыс. человек,
- в Витебской области - более 242,1 тыс.,
- в Гомельской области - более 424,9 тыс.,
- в Гродненской области - более 275, 7 тыс.,
- в Минске - более 463, 5 тыс.,
- в Минской области - более 287,7 тыс.,
- в Могилёвской области - более 285,6 тыс.
Уточняется, что более 59, 9 тыс. сотрудников организаций и ведомств получили две дозы прививки против коронавирусной инфекции.