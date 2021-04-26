В Беларуси автомобильное топливо подорожает на 1 копейку. Такая информация размещена на сайте концерна "Белнефтехим".
– В апреле 2021 года средняя котировка нефти увеличилась по отношению к январю текущего года на 16,8%. Рост цены на моторное топливо с начала года составил 6%. На основании мониторинга цен на углеводородное сырье и в соответствии с принятой концерном стратегией сдержанной индексации цен на автомобильное топливо предельный уровень розничных цен на АЗС с 27 апреля 2021 года изменяется на 1 копейку, – сообщили в пресс-службе «Белнефтехима».
Цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,82 BYN, АИ-95-К5-Евро – 1,92 BYN, АИ-98-К5-Евро – 2,14 BYN, ДТ – 1,92 BYN.
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В Беларуси автомобильное топливо подорожает на 1 копейку
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