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В Беларуси анонсировали изменения по дорожному сбору

С 1 января 2021 года планируется отменить государственную пошлину за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении, сообщает БЕЛТА.


Вместо этого, возможно, будет введен транспортный налог размером ниже госпошлины. Соответствующее решение оговаривается проектом Налогового кодекса на 2021 год. 

– С учетом постоянных расходов государства на создание и развитие дорожной инфраструктуры транспортный налог солидарно будут уплачивать все собственники транспортных средств, зарегистрированных в базе ГАИ МВД. Так будет решен вопрос привлечения к финансированию данных расходов тех владельцев транспортных средств, которые в настоящее время уклоняются от уплаты государственной пошлины и, соответственно, от прохождения технического осмотра, – пояснил первый заместитель министра финансов Дмитрий Кийко. 

Предполагается, что, если госпошлину отменят, это поможет решить проблему привязки ее оплаты к прохождению техосмотра.

Как уже отмечалось, заменить госпошлину может транспортный налог в отношении и организаций, и физических лиц. Ставки такого налога по сравнению с действующими ставками госпошлины могут сократиться в среднем на 25% для физических лиц и на 15% для организаций.  

Предполагается взимать налог раз в год на основе физических параметров и фактического времени владения транспортным средством.

Кроме того, предусматривается более глубокая дифференциация ставок для физлиц в отношении легковых автомобилей с разрешенной максимальной массой от 1,5 до 2,5 тонн за счет применения шага 250 вместо 500 кг. Следовательно, для некоторых категорий будет дополнительно снижен размер оплаты. А годовая сумма налога по авто массой от 1 до 1,5 тонн в среднем может составить BYN 60-80. 
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Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ
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