В Беларуси анонсировали изменения по дорожному сбору

Вместо этого, возможно, будет введен транспортный налог размером ниже госпошлины. Соответствующее решение оговаривается проектом Налогового кодекса на 2021 год.– пояснил первый заместитель министра финансов Дмитрий Кийко.Предполагается, что, если госпошлину отменят, это поможет решить проблему привязки ее оплаты к прохождению техосмотра.Как уже отмечалось, заменить госпошлину может транспортный налог в отношении и организаций, и физических лиц. Ставки такого налога по сравнению с действующими ставками госпошлины могут сократиться в среднем на 25% для физических лиц и на 15% для организаций.Предполагается взимать налог раз в год на основе физических параметров и фактического времени владения транспортным средством.Кроме того, предусматривается более глубокая дифференциация ставок для физлиц в отношении легковых автомобилей с разрешенной максимальной массой от 1,5 до 2,5 тонн за счет применения шага 250 вместо 500 кг. Следовательно, для некоторых категорий будет дополнительно снижен размер оплаты. А годовая сумма налога по авто массой от 1 до 1,5 тонн в среднем может составить BYN 60-80.