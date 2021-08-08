В Беларуси 9 августа будет до +32 °C: какую погоду обещают в областных центрах

Минск

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Витебск

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Гродно

Могилев

Сразу отметим, что во всех городах-центрах областей на завтра обещают переменный ветер, 3-8 м/с.В столице ожидается увеличение облачности. Пройдет кратковременный дождь, возможно, и гроза. Температура воздуха составит +23.. +25 °C.В городе над Бугом будет облачно с прояснениями. По осадкам, как в Минске: кратковременный дождь, есть вероятность гроз. Столбики термометров покажут +22.. +24 °C.Как и в столице, увеличение облачности. Кратковременный дождь, возможна гроза. Немного неожиданно, но будет теплее, чем в Бресте: +26.. +28 °C.Переменная облачность. В городе над Сожем единственном из всех областных центров завтра обойдется без существенных осадков (вероятность того, что они выпадут составляет лишь 5-10%. При этом будет жарко: до +32 °C.Синоптики прогнозируют, что будет облачно с прояснениями. Жителей Гродно ждет кратковременный дождь (большая вероятность осадков), возможна гроза. Температура воздуха – самая низкая из всех областных центров (+21.. +23 °C).Переменная облачность. Возможен кратковременный дождь, однако вероятность осадков 30-40%, так что вероятность не слишком высокая. Может нагрянуть и гроза. Температура воздуха составит +28.. +30 °C.