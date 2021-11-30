В Беларуси 85% людей с ВИЧ-инфекцией получают эффективную антиретровирусную терапию

В Беларуси государство гарантирует предоставление лечения всем пациентам с ВИЧ-инфекцией вне зависимости от стадии болезни и уровня иммунитета. Об этом говорится в сообщении Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья (РЦГЭиОЗ), приуроченном к Всемирному дню борьбы со СПИДом.

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– В Беларуси предусмотрен универсальный доступ пациентов к антиретровирусной терапии, то есть государство гарантирует предоставление лечения ВИЧ-инфекции всем людям, живущим с ВИЧ, независимо от стадии болезни и уровня иммунитета, – проинформировали в РЦГЭиОЗ. – На сегодняшний день в республике 85 процентов людей, живущих с ВИЧ, получают антиретровирусную терапию, тем самым сохраняя свое здоровье, продолжительность и качество жизни.

По состоянию на 1 ноября 2021 года в Беларуси проживало более 23 тысяч человек с ВИЧ-положительным статусом. За последнее десятилетие наибольшее количество новых случаев регистрируется в возрастной группе 35–49 лет, преобладает половой путь передачи ВИЧ: на его долю приходится более 80 процентов впервые выявляемых случаев.

– В нашей стране создана система, обеспечивающая максимальную доступность к консультированию и тестированию на ВИЧ-инфекцию, – напомнили в центре. – Пройти добровольное тестирование, в том числе анонимное, можно в любом учреждении здравоохранения, располагающем процедурным кабинетом. На базе государственных организаций здравоохранения и негосударственных некоммерческих организаций функционируют анонимно-консультативные пункты, предоставляющие в том числе услуги по консультированию и тестированию на ВИЧ-инфекцию для ключевых групп населения. Также созданы возможности не только пройти тест в учреждении здравоохранения, но и свободно купить его в аптеке и сделать тест дома в рамках самотестирования.

Всемирный день борьбы со СПИДом отмечается ежегодно 1 декабря по инициативе Всемирной организации здравоохранения. Каждый раз он посвящен определенной теме. В этом году она звучит так: «Ликвидировать неравенство. Покончить со СПИДом. Прекратить пандемии».

В рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом во всех регионах Беларуси будут проводиться различные информационно-образовательные мероприятия. Медики призывают присоединиться к ним в целях повышения осведомленности по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, тестирования на ВИЧ, недопущения стигмы и дискриминации в отношении людей, живущих с ВИЧ.