В Беларуси с 8 июня изменяются цены на топливо. Такая информация опубликована на сайте концерна "Белнефтехим".
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– Изменение цен на моторное топливо вызвано продолжающимся ростом мировых котировок нефти, среднее значение которых с 1 по 4 июня 2021-го достигло $ 70 за баррель и по сравнению с уровнем котировок за январь 2021 года выросло на 27,5%. Цены на моторное топливо с начала года увеличены на 8,1%, – пояснили в "Белнефтехиме".
Цена бензина АИ-92-К5-Евро составит BYN 1,86, АИ-95-К5-Евро – BYN 1,96, АИ-98-К5-Евро – BYN 2,18, ДТ – BYN 1,96.
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В Беларуси 8 июня повышаются цены на автомобильное топливо
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мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Особенно отвратительно, когда родители своих детей не любят. Но используют.