В Беларуси 19 июня состоится автопробег «Могилев – Быхов»

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Стартует автопробег в 9 утра из Могилева. Участники соберутся в областном центре за 20 минут до отъезда на площадке у ТЦ «Гиппо» по адресу Мовчанского, 6.Во время поездки участники автопробега сделают несколько остановок в различных значимых местах региона. Они посетят мемориал воинской славы «Лудчицкая высота», Быховский районный историко-краеведческий музей, женский монастырь в д. Барколабово. Также состоится пешеходная экскурсия по городу. Кроме того, в районном доме культуры в рамках мероприятия пройдет диалоговая площадка с молодежью Быхова.Организаторами автопробега выступили Быховский районный исполнительный комитет, РОО «Патриоты Беларуси» и телеграм-канал «Мы Беларусь».