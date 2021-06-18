Автопробег с насыщенной программой по маршруту Могилев –Быхов пройдет 19 июня. В программе мероприятия – множество интересных остановок. Подробности приводит телеграм-канал «Автопробеги «За единую Беларусь».
Архивное фото
Стартует автопробег в 9 утра из Могилева. Участники соберутся в областном центре за 20 минут до отъезда на площадке у ТЦ «Гиппо» по адресу Мовчанского, 6.
Во время поездки участники автопробега сделают несколько остановок в различных значимых местах региона. Они посетят мемориал воинской славы «Лудчицкая высота», Быховский районный историко-краеведческий музей, женский монастырь в д. Барколабово. Также состоится пешеходная экскурсия по городу. Кроме того, в районном доме культуры в рамках мероприятия пройдет диалоговая площадка с молодежью Быхова.
Организаторами автопробега выступили Быховский районный исполнительный комитет, РОО «Патриоты Беларуси» и телеграм-канал «Мы Беларусь».
Опубликовано:
586
В Беларуси 19 июня состоится автопробег «Могилев – Быхов»
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter