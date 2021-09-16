В Беларуси 18 сентября открывается осенний сезон охоты на пернатую дичь

Сезон охоты продлится до 11 декабря.– уточнил информациюОхотиться на дичь разрешено с помощью гладкоствольного оружия с патронами, снаряженными дробью. Добывать пернатых охотникам могут помогать все породы собак, исключение предусмотрено для гончих и борзых.За несоблюдение правил в сфере охоты на нарушителей будет наложена административная ответственность – штраф с конфискацией или без конфискации орудий охоты и с лишением специального права.