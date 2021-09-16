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В Беларуси 18 сентября открывается осенний сезон охоты на пернатую дичь

Осенний сезон охоты на пернатую дичь стартует в Беларуси уже на текущей неделе, передает БЕЛТА.


Сезон охоты продлится до 11 декабря.

– С третьей субботы сентября открывается сезон охоты на гуся белолобого, гуменника, серого и казарку канадскую (животные любого пола и возраста). Продлится он по второе воскресенье декабря. Охота разрешена в светлое время суток. Разрешенные способы – ружейный с подхода, из засады, с подъезда с маломерных судов; безружейный – с использованием ловчих птиц, – уточнил информацию заместитель начальника инспекции – начальник отдела Госконтроля Витебской областной инспекции охраны животного и растительного мира Вячеслав Солдатов.

Охотиться на дичь разрешено с помощью гладкоствольного оружия с патронами, снаряженными дробью. Добывать пернатых охотникам могут помогать все породы собак, исключение предусмотрено для гончих и борзых.

За несоблюдение правил в сфере охоты на нарушителей будет наложена административная ответственность – штраф с конфискацией или без конфискации орудий охоты и с лишением специального права.
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Фото: Александр КУШНЕР
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