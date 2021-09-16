В Беларуси 18 сентября открывается осенний сезон охоты на пернатую дичь

Осенний сезон охоты на пернатую дичь стартует в Беларуси уже на текущей неделе, передает БЕЛТА.
Сезон охоты продлится до 11 декабря.
– С третьей субботы сентября открывается сезон охоты на гуся белолобого, гуменника, серого и казарку канадскую (животные любого пола и возраста). Продлится он по второе воскресенье декабря. Охота разрешена в светлое время суток. Разрешенные способы – ружейный с подхода, из засады, с подъезда с маломерных судов; безружейный – с использованием ловчих птиц, – уточнил информацию заместитель начальника инспекции – начальник отдела Госконтроля Витебской областной инспекции охраны животного и растительного мира Вячеслав Солдатов.
Охотиться на дичь разрешено с помощью гладкоствольного оружия с патронами, снаряженными дробью. Добывать пернатых охотникам могут помогать все породы собак, исключение предусмотрено для гончих и борзых.
За несоблюдение правил в сфере охоты на нарушителей будет наложена административная ответственность – штраф с конфискацией или без конфискации орудий охоты и с лишением специального права.