В Беларуси 12 июля объявлен оранжевый уровень опасности – вот какая погода будет в областных центрах

ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью в окрестностях города температура воздуха понизится до 15 – 17 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 32-34 градусов. Ветер переменный, 3-8 м/с.также ожидается переменная облачность. Без осадков. Днем столбики термометров покажут 30-32 градуса выше нуля. Ветер переменный, 3-8 м/с.В северной столице Беларуси –ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, возможна гроза. Температура воздуха - 16-18 градусов выше нуля. Днем температурные показатели будут колебаться в диапазоне от 31 до 33 градусов тепла. Ветер переменный, 3-8 м.также переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью температурный фон будет колебаться от 19 до 21 градусов со знаком плюс. Температуру воздуха днем обещают 32-34 градуса выше нуля. Ветер переменный, 3-8 м/с.переменная облачность. Без осадков. Ночью до 19 градусов выше нуля. Днем столбики термометров покажут 30-32 градуса тепла. Ветер переменный, 3-8 м/с.также переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, возможна гроза, при грозе порывы ветра до 14 м/с. Ночью столбики термометров покажут 18-20 градусов выше нуля. Днем воздух прогреется до 32-34 градусов. Ветер переменный, 3-8 м/с.