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В Беларуси 12 июля объявлен оранжевый уровень опасности – вот какая погода будет в областных центрах

В Беларуси завтра сохранится жаркая погода. В отдельных районах синоптики прогнозируют кратковременный дождь. Температурный фон по всей республике будет колебаться от 30 до 34 градусов выше нуля. Точные данные Белгидромета по областным центрам читайте в нашем материале.


В Минске ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью в окрестностях города температура воздуха понизится до 15 – 17 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 32-34 градусов. Ветер переменный, 3-8 м/с.

В Бресте также ожидается переменная облачность. Без осадков. Днем столбики термометров покажут 30-32 градуса выше нуля. Ветер переменный, 3-8 м/с.

В северной столице Беларуси – Витебске ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, возможна гроза. Температура воздуха - 16-18 градусов выше нуля. Днем температурные показатели будут колебаться в диапазоне от 31 до 33 градусов тепла. Ветер переменный, 3-8 м.

В Гомеле также переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью температурный фон будет колебаться от 19 до 21 градусов со знаком плюс. Температуру воздуха днем обещают 32-34 градуса выше нуля. Ветер переменный, 3-8 м/с.

В Гродно переменная облачность. Без осадков. Ночью до 19 градусов выше нуля. Днем столбики термометров покажут 30-32 градуса тепла. Ветер переменный, 3-8 м/с.

В Могилеве также переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, возможна гроза, при грозе порывы ветра до 14 м/с. Ночью столбики термометров покажут 18-20 градусов выше нуля. Днем воздух прогреется до 32-34 градусов. Ветер переменный, 3-8 м/с.
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
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