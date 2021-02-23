В Беларусь возвращаются первые перелетные птицы

Первых перелетных птиц, возвращающихся в Беларусь из теплых краев, заметили в двадцатых числах февраля любители пернатых на юге и западе страны, сообщает сайт ОО «Ахова птушак Бацькаўшчыны» (АПБ).
– Несмотря на морозную и снежную зиму, первых мигрантов заметили на юге и западе страны 20 и 21 февраля, – проинформировали в АПБ.
По словам члена АПБ, редактора сайта Birds Daily Дмитрия Винчевского, по сравнению с чрезвычайно теплой и почти бесснежной прошлой зимой птицы начали возвращаться к нам примерно на три недели позже:
– Но нет сомнений, что вместе с теплым воздухом количество и разнообразие мигрантов будет только увеличиваться.
В субботу под Белозерском наблюдателями были отмечены первые серые гуси, а в воскресенье рядом с Березой видели чибисов. В воскресенье серых гусей заметили над Гродно, а под Брестом слышали и видели двух жаворонков.
Специалисты поясняют: это так называемые ближние мигранты, зимующие в Южной, Западной и даже Центральной Европе. Кстати, некоторые проживающие поблизости мигранты остаются на зимовку в Беларуси. Среди них — серые и большие белые цапли, большие бакланы, лысухи, пастушки и камышницы, черные дрозды, канюки обыкновенные, крапивники и зимородки. А, например, скворцы обыкновенные, до недавнего времени считавшиеся вестниками весны, даже в этом году встречались зимой практически по всей Беларуси, поэтому отличить птиц, которые зимовали здесь, от прилетевших первыми, вряд ли возможно.
Дальние пернатые мигранты улетают на юг, чтобы перезимовать в субтропиках, тропиках и за экватором, поэтому они не знают, какая здесь погода.
– Белые аисты и подорлики уже вылетели из Южной Африки, чтобы занять прошлогодние гнезда на родине в марте, – отметили в АПБ. – И хотя их возвращение ежегодно из-за глобального потепления также постоянно ускоряется, тем не менее нет больших колебаний во времени прибытия первых особей.
Из далеких мигрантов можно отметить кукушку, черного стрижа, многие виды куликов и некоторые виды уток, болотного и лугового луня, многие виды воробьиных, насекомоядных обыкновенного соловья, различных славок, ласточку, мухоловок.
Фото: БЕЛТА
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В Беларусь возвращаются первые перелетные птицы
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