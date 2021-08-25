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  2. В Беларусь в первых числах сентября поступит миллион доз китайской вакцины от COVID-19

В Беларусь в первых числах сентября поступит миллион доз китайской вакцины от COVID-19

Миллион доз китайской вакцины от коронавирусной инфекции поступит в Беларусь в начале сентября. Об этом сообщает Министерство здравоохранения в своем Telegram-канале.


Документы на закупку вакцины прошли согласование. В решении этого вопроса Минздраву Беларуси помогали представители министерств иностранных дел и посольства двух стран.

В страну поступит миллион доз препарата Sinopharm, который до этого был поставлен в Беларусь по гуманитарной помощи.

Вместе с тем Китай выделит республике еще 500 тыс. доз вакцины в качестве гуманитарной помощи.
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Фото: РЕЙТЕР
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