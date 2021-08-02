В Беларусь прибыл первый заместитель министра обороны – начальник генерального штаба вооруженных сил Республики Казахстан генерал-лейтенант Мурат Бектанов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны.
В соответствии с программой визита предусмотрен ряд встреч главы казахстанской военной делегации с руководством Вооруженных Сил Беларуси, посещение воинских частей, а также Военной академии Беларуси и предприятий ГВПК.
Фото: Владимир Блинов, «Ваяр»
Опубликовано:
2991
В Беларусь с официальным визитом прибыл начальник генштаба ВС Казахстана
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter