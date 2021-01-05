В Беларусь пытались незаконно ввезти более 14 тыс. автомобильных фильтров

, – сообщили в ГТК.По предварительной информации, общая стоимость незаконно ввозимого груза составила свыше 300 тыс. рублей.По данному факту Брестской таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 1 ст. 14.5 КоАП Республики Беларусь (недекларирование товаров, подлежащих декларированию). Санкцией данной статьи предусмотрен штраф в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.