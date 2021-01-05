Более 14 тыс. автомобильных фильтров пытались незаконно ввезти на территорию ЕАЭС с целью сэкономить на таможенных платежах свыше 80 тыс. рублей, рассказали в Государственном таможенном комитете.
– В пункте пропуска «Козловичи» брестские таможенники обнаружили в законно перемещаемой через таможенную границу партии товара «довложение» из 14 тыс. автомобильных фильтров. Грузовой автомобиль VOLVO следовал на территорию Евразийского экономического союза с автозапчастями из Польши. Для проверки заявленных в документах сведений транспортное средство направлено на таможенный досмотр с применением инспекционно-досмотрового комплекса. По полученной сканограмме таможенники установили, что в грузовом отсеке авто перемещается больше товара, чем заявлено. Свыше 14 тысяч автомобильных фильтров, таможенные платежи за которые составили бы свыше 80 тыс. белорусских рублей, не были указаны в товаросопроводительных документах, – сообщили в ГТК.
По предварительной информации, общая стоимость незаконно ввозимого груза составила свыше 300 тыс. рублей.
По данному факту Брестской таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 1 ст. 14.5 КоАП Республики Беларусь (недекларирование товаров, подлежащих декларированию). Санкцией данной статьи предусмотрен штраф в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.
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В Беларусь пытались незаконно ввезти более 14 тыс. автомобильных фильтров
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