Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства обороны Беларуси.
«Сегодня в Беларусь прибудут первые воинские эшелоны с российскими военнослужащими и техникой для подготовки к участию в совместном стратегическом учении вооруженных сил Беларуси и России «Запад-2021», – проинформировали в Минобороны.
Отметим, что учение «Запад-2021» состоится осенью (с 10 по 16 сентября) на полигонах Беларуси и России.
Как напомнили в Минобороны, тема предстоящего учения звучит так: «Применение группировок войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства».
Фото: БЕЛТА
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В Беларусь прибывают российские военнослужащие с техникой для подготовки к учению «Запад-2021»
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