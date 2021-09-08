Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.52
EUR: 2.98
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. В Беларусь прибыли российские самолеты для формирования учебно-боевого центра совместной подготовки ВВС и войск ПВО двух стран

В Беларусь прибыли российские самолеты для формирования учебно-боевого центра совместной подготовки ВВС и войск ПВО двух стран

На аэродром Барановичи для формирования учебно-боевого центра совместной подготовки ВВС и войск ПВО Беларуси и России прибыли самолеты Су-30СМ ВКС России. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства обороны нашей страны.


Как напомнили в ведомстве, «решение о создании учебно-боевых центров совместной подготовки вооруженных сил Беларуси и России было принято в ходе переговоров руководителей оборонных ведомств 5 марта 2021-го в Москве».


Планируется, что авиаторы будут нести совместное боевое дежурство, охраняя воздушные границы Союзного государства.


Фото опубликованы в Telegram-канале Минобороны Беларуси
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы