В Беларусь прибыла очередная партия международной помощи для борьбы с COVID-19

Уточняется, что общая сумма поставки составила 387 280 долларов.Эти медикаменты будут распределены среди стационарных учреждений по всем регионам Беларуси и использованы для лечения пациентов с коронавирусом и другими болезнями, в том числе для детей.Также по линии ЮНИСЕФ до конца года планируется очередная поставка средств индивидуальной защиты для работы с пациентами с коронавирусной инфекцией на общую сумму более 400 000 долларов.