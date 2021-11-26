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  2. В Беларусь прибыла очередная партия международной помощи для борьбы с COVID-19

В Беларусь прибыла очередная партия международной помощи для борьбы с COVID-19

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) на безвозмездной основе поставил дексаметазон в таблетках и ампулах, который назначается пациентам с пневмонией и дыхательной недостаточностью. Партия поступила сегодня. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Минздрава.


Уточняется, что общая сумма поставки составила 387 280 долларов.
 
Эти медикаменты будут распределены среди стационарных учреждений по всем регионам Беларуси и использованы для лечения пациентов с коронавирусом и другими болезнями, в том числе для детей. 


Также по линии ЮНИСЕФ до конца года планируется очередная поставка средств индивидуальной защиты для работы с пациентами с коронавирусной инфекцией на общую сумму более 400 000 долларов.
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