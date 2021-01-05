Еще с начала пандемии COVID-19 многие страны старались протянуть руку помощи своим друзьям, партнерам и ближайшим соседям. Сначала обменивались самым нужным – масками, костюмами для медиков и лекарствами. Позже, когда системы здравоохранения адаптировались к новым условиям, необходимость в гуманитарной помощи перестала быть острой. Но добрая традиция осталась.
Александр Тарасенко, заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач отметил:
– Мы приняли от российской стороны тест-системы для ПЦР-исследований – около 30 000 доз поступили от наших коллег из Роспотребнадзора. Мы благодарны за оказание помощи российским коллегам: эти системы будут использоваться в Минске. К слову, сегодня в стране работает 60 лабораторий, которые проводят ПЦР-тесты на коронавирус, выполнено уже более 4 млн исследований.
Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев подчеркнул, что гуманитарная помощь Минздраву – это очередной шаг, подтверждающий особую систему отношений двух стран:
– Это поддержка огромной работы, которую проводит Беларусь по борьбе с коронавирусом. Мы еще раз благодарим белорусских коллег за то, что вакцина «Спутник V» первой была зарегистрирована именно в Беларуси. Уже определены поставки до марта, а в феврале мы планируем производство первой партии российской вакцины на территории Беларуси. Взаимодействие между странами плотное, открытое и доверительное.
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В Беларусь прибыла гуманитарная помощь из России с тест-системами для диагностики коронавируса
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Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ