В Беларусь 25 ноября прибудет гуманитарный груз для беженцев

Подводя предварительные итоги своего визита в транспортно-логистический центр и больницы Гродно, директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге рассказал, что 25 ноября в Беларусь прибудет гуманитарный груз, который предоставит региональный офис ВОЗ. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Планируется, что это будет медицинская помощь беженцам, которые сейчас находятся в ТЛЦ «Брузги» на белорусско-польской границе.
Ожидается поставка 27 медицинских модулей: 10 базовых модулей IEHK 2017 с медикаментами, 10 базовых модулей IEHK 2017 с расходными материалами и оборудованием, 3 дополнительных модуля IEHK 2017, а также 4 базовых модуля NCDK 2016, которые используются для лечения наиболее частых неинфекционных заболеваний.
Отмечается, что эти стандартизированные Всемирной организацией здравоохранения модули наиболее часто используются для оказания медицинской помощи при возникающих экстренных ситуациях. В состав их входят около 75 позиций лекарственных средств различных групп: антибактериальные, гастропротекторы, жаропонижающие, гипотензивные, противоаллергические, противосудорожные, гормональные, противогрибковые, бронхорасширяющие, антисептические, витаминные и другие. Все лекарственные средства высокого качества. В состав данных модулей также входят около 100 позиций расходных материалов и оборудования: перевязочный материал, медицинские инструменты, перчатки, дезинфектанты, шприцы, иглы, катетеры, наборы для забора крови, глюкометры, термометры, отоскопы, тонометры и многое другое.
Данное количество медикаментов и материалов рассчитано на оказание помощи в среднем контингенту численностью 10 тысяч человек в течение трех месяцев. Получателем гуманитарной помощи в Беларуси будет Белорусское Общество Красного Креста.