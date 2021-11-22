В Беларусь 25 ноября прибудет гуманитарный груз для беженцев

Планируется, что это будет медицинская помощь беженцам, которые сейчас находятся в ТЛЦ «Брузги» на белорусско-польской границе.Ожидается поставка 27 медицинских модулей: 10 базовых модулей IEHK 2017 с медикаментами, 10 базовых модулей IEHK 2017 с расходными материалами и оборудованием, 3 дополнительных модуля IEHK 2017, а также 4 базовых модуля NCDK 2016, которые используются для лечения наиболее частых неинфекционных заболеваний.Отмечается, что эти стандартизированные Всемирной организацией здравоохранения модули наиболее часто используются для оказания медицинской помощи при возникающих экстренных ситуациях. В состав их входят около 75 позиций лекарственных средств различных групп: антибактериальные, гастропротекторы, жаропонижающие, гипотензивные, противоаллергические, противосудорожные, гормональные, противогрибковые, бронхорасширяющие, антисептические, витаминные и другие. Все лекарственные средства высокого качества. В состав данных модулей также входят около 100 позиций расходных материалов и оборудования: перевязочный материал, медицинские инструменты, перчатки, дезинфектанты, шприцы, иглы, катетеры, наборы для забора крови, глюкометры, термометры, отоскопы, тонометры и многое другое.Данное количество медикаментов и материалов рассчитано на оказание помощи в среднем контингенту численностью 10 тысяч человек в течение трех месяцев. Получателем гуманитарной помощи в Беларуси будет Белорусское Общество Красного Креста.