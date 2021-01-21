Об этом корреспонденту sb.by cообщила заместитель начальника отдела по работе с нанимателями управления занятости населения Комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Татьяна Подливальчева. Основной спрос на кадры сформирован по вакансиям рабочих профессий. Их доля составила 59,8 процента (9654 вакансий).
Наиболее востребованные рабочие кадры: водитель автомобиля, повар, продавец, слесарь механосборочных работ, электрик, строители (каменщик, маляр, облицовщик-плиточник, штукатур), работники неквалифицированного труда и др. Среди вакансий для специалистов и служащих наиболее востребованы нанимателями медицинские работники, инженеры различного профиля, включая инженеров-программистов, воспитатели, библиотекари, менеджеры, руководители организаций и их структурных подразделений, специалисты в различных сферах.
Много вакансий и неквалифицированного труда: грузчик, дворник, курьер, кухонный рабочий, подсобный рабочий, уборщик помещений, территорий.
С актуальной информацией о потребности в кадрах все желающие могут ознакомиться на портале государственной службы занятости Республики Беларусь (www.gsz.gov.by). Информационный ресурс ежедневно обновляется и пополняется новыми вакансиями.
Фото: БЕЛТА
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В базе данных свободных рабочих мест Минска 16,1 тыс. вакансий
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