В Батуми из-за сильных ливней затопило улицы и первые этажи зданий, передает портал "Новости – Грузия" со ссылкой на мэрию города.
По информации мэрии, на протяжении нескольких часов от горожан поступило более 150 сообщений о затоплении. Затопленными оказались более ста перекрестков; затруднено движение транспорта.
Самая напряженная ситуация на двух городских улицах. Вода заполнила первые этажи нескольких жилых домов, повредила бытовую технику, затопила магазины и пекарни, расположенные в полуподвальных помещениях. Ведутся работы по откачке воды из помещений, очищаются дренажные каналы.
Из-за непогоды пострадало и новое здание Батумской республиканской больницы. В цокольном этаже здания, где принимают и лечат пациентов с коронавирусом, до сих пор стоит вода.
Синоптики прогнозируют дожди и на завтра.
Фото: "Новости-Грузия"
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В Батуми проливные дожди затопили улицы и первые этажи зданий
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