В бассейне Припяти только 14 процентов водотоков остались в естественном состоянии

Водная сеть страны сильно изменилась под воздействием широкомасштабных мелиоративных работ в 50–70-е годы XX века. Больше половины всех водотоков республики сейчас имеют спрямленные и канализированные участки, сообщила начальник отдела поверхностных вод Центрального научно-исследовательского института комплексного использования водных ресурсов Елена Громадская:

– Очень много малых водотоков полностью выпрямили и сделали каналами. Они стали частью мелиоративных систем. Согласно исследованиям, например, в бассейне реки Припять у нас в стране только около 14 процентов водотоков и 24 процента озер остались в естественном природном состоянии.

– Сейчас доля воды, используемой на нужды сельского хозяйства, в том числе и рыбного прудового, на втором месте после хозяйственно-питьевых нужд, – добавила научный сотрудник отдела мониторинга и государственного водного кадастра ЦНИИКИВР Ольга Михан.

В прошлом году на долю аграриев приходилось около 31 процента от всего водопотребления. На сельское хозяйство использовали за год 117,7 миллиона кубометров подземных и 264,8 миллиона кубометров поверхностных вод. Основные потребители – рыбные прудовые хозяйства.

В то же время за последние 10 лет объем воды, потребляемой на сельскохозяйственные нужды, снизился примерно на 17 процентов. Поэтому в ближайшем будущем дефицит этих ресурсов для аграрного сектора маловероятен. Но некоторые предприятия могут столкнуться с проблемой локально.