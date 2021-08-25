В Башкортостане пожары охватили 1,5 тыс. гектаров леса

Лесные пожары в Башкортостане охватили площадь почти 1,5 тыс. га. В настоящий момент локализованы девять очагов возгорания, передает ТАСС.
– По состоянию на утро 25 августа новых очагов природных пожаров не возникло. Продолжают действовать 16 очагов природных пожаров на общей площади 1471 гектар, из них локализовано девять очагов на площади 654 гектара, – уточнили информацию в пресс-службе МЧС России.
В настоящее время не локализованы семь очагов на площади 816 га. В МЧС подчеркнули, что в целях защиты городов и деревень в Белорецком районе работает аэромобильная группировка республиканского ГУ МЧС России. Всего для ликвидации пожаров используется 128 единиц техники, задействовано 545 человек.