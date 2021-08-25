В Башкортостане пожары охватили 1,5 тыс. гектаров леса

– уточнили информацию в пресс-службе МЧС России.В настоящее время не локализованы семь очагов на площади 816 га. В МЧС подчеркнули, что в целях защиты городов и деревень в Белорецком районе работает аэромобильная группировка республиканского ГУ МЧС России. Всего для ликвидации пожаров используется 128 единиц техники, задействовано 545 человек.