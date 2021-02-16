Мера по обязательному использованию перчаток в магазинах, банках и офисах МФЦ отменена благодаря очередному изменению в указе о режиме повышенной готовности в связи с угрозой распространения COVID-19. Соответствующие поправки внес глава Башкирии Радий Хабиров, передает ТАСС.
– Согласно новой редакции документа отменяется обязательное использование перчаток в магазинах, финансовых организациях и МФЦ. Вместе с тем жителям по-прежнему необходимо использовать защитные маски вне места проживания, в том числе в местах массового пребывания людей, общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах, – рассказали в пресс-службе главы республики.
Кроме того, учреждениям образования страны отныне могут направлять школьников в детские центры "Орленок", "Смена" и "Артек". Органам власти же разрешено проводить очные рабочие совещания, собрания, заседания. До 25 февраля будет действовать масочный режим и обязательная самоизоляция для граждан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями.
Фото: pixabay.com
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В Башкирии разрешили не носить перчатки в магазинах и банках
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