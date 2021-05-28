В одном из лесхозов Барановичского района обнаружили пропажу заготовленной древесины. Об этом руководство предприятия сообщило в милицию. В ходе проверки было установлено, что к краже причастен житель района, владелец лесопилки. Официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук рассказала:
– 36-летний житель района решил воспользоваться чужим имуществом. Мужчина в течение нескольких дней вывозил его к себе на лесопилку. Сумма похищенного составила более 3600 рублей. Украденную древесину предприниматель вернул предприятию. Однако от ответственности ему уйти не удастся – возбуждено уголовное дело.
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В Барановичском районе владелец лесопилки похитил древесину у лесхоза
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